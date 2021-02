“Condotta gravemente antisportiva” il giudice sportivo punisce Milenkovic. Contro l’Inter senza un’altra pedina importante

Due giornate di squalifica. Il giudice sportivo ha deciso di dare questa punizione al difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, espulso durante la partita contro il Torino. Le motivazioni? “Per condotta gravemente antisportiva per essersi posto, al 26′ del secondo tempo, testa a testa con un avversario provocandone la caduta”. La sceneggiata di Andrea Belotti non è stata dunque presa minimamente in considerazione.

Contro l’Inter, ai viola, mancherà un’altra pedina importante come il centrocampista Gaetano Castrovilli. Anche lui buttato fuori contro il Toro, dovrà restare fermo per una giornata.