Conference League, c’è il Lech Poznan per la Fiorentina ai quarti. E se i viola riuscissero ad andare avanti avrebbero ostacolo svizzero o francese

Sorteggio positivo per la Fiorentina che nei quarti di finale della Conference League si ritroverà di fronte i polacchi del Lech Poznan.

Qualora la squadra di Italiano riuscisse ad andare avanti sa già che dovrà vedersela con la vincente di Basilea-Nizza nelle semifinali.

Questi i responsi dell’urna: adesso la competizione comincia ad entrare nel vivo e sicuramente nessuno vorrà tirarsi indietro.

14.14: La vincente di Lech Poznan-Fiorentina se la vedrà in semifinale con la vincente di Basilea-Nizza.

14.10: Via ai sorteggi

Lech Poznan-Fiorentina

Gent-West Ham

Anderlecht-AZ Alkmaar

Basilea-Nizza

14.07: A rappresentare Praga (città nella quale si disputerà la finale) e la Repubblica Ceca sale sul palco l’ex giocatore del Liverpool, Vladimir Smicer.

14.05: Entra in scena il segretario generale della Uefa, Giorgio Marchetti, al quale spetta il compito di riassumere quanto successo fin qui nella competizione.

14: Comincia la cerimonia con la presentazione delle otto squadre rimaste in lizza.

Dopo il superamento degli ottavi di finale, la Fiorentina è una delle otto squadre rimaste in lizza per la vittoria della Conference League, insieme a West Ham, Lech Poznan, Basilea, Gent, Anderlecht, Nizza e l’AZ Alkmaar. Scopriamo assieme chi toccherà in sorte alla squadra viola con la diretta del sorteggio che si tiene a Nyon in Svizzera. E non solo perché verrà stabilita anche una sorta di griglia per determinare anche le semifinali. Via alla cerimonia a partire dalle ore 14.