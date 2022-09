Conference League, Fiorentina prima… in una speciale classifica. Il dato

La Conference League della Fiorentina non è cominciata nel migliore dei modi, con un solo punto in due partite e, attualmente, l’ultimo posto nel girone A. C’è una statistica, tuttavia, che vede la squadra di Italiano prevalere su tutte le altre partecipanti della competizione.

L’account ufficiale della UEFA Conference League pubblica su Twitter la classifica delle migliori cinque squadre per passing accuracy (precisione dei passaggi): con una percentuale di 88,5% di precisione, la Fiorentina è prima. Seguono il Silkeborg e proprio l’Istanbul Basaksehir.

Di seguito, il tweet e la foto della classifica:

