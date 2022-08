Conference League: Un girone di campi caldi per la Fiorentina. Dopo Turchia e Scozia, c’è anche la lunga trasferta in Lettonia

Il sorteggio dei gironi di Conference League è andato così, così per la Fiorentina. Ai viola sono toccati in sorte l’Istanbul Basaksehir come testa di serie, poi gli scozzesi degli Hearts of Midlothian e i lettoni dell’RFS. Così, così perché in Turchia e Scozia ci saranno campi caldi dal punto di vista del tifo ad accogliere la squadra di Italiano.

Tecnicamente però questo è un girone dove dovrebbe uscire fuori la differenza tecnica che esiste con queste squadre.

Da segnalare anche una lunga e non molto agevole trasferta in Lettonia contro l’RFS di Riga, club della capitale della repubblica baltica.

14.46: si comincia!

Gruppo A

Istanbul Basaksehir

Fiorentina

Hearts of Midlothian

RFS

Gruppo B

West Ham

FCSB

Anderlecht

Silkeborg

Gruppo C

Villarreal

Apoel Beer-Sheva

Austria Vienna

Lech Poznan

Gruppo D

Az Alkmaar

Colonia

Nizza

Slovacko

Gruppo E

Gent

Apollon Limassol

Vaduz

Dnipro

Gruppo F

Partizan Belgrado

Molde

Shamrock Rovers

Djugarden

Gruppo G:

Slavia Praga

Cluj

Sivasspor

Ballkani

Gruppo H:

Basilea

Slovan Bratislavia

Zalgiris

Pyunik

14.42: Vengono spiegati i criteri che verranno seguiti per questo sorteggio.

14.38: Altro ospite e ambasciatore della finale che si terrà a Praga è l’ex centrocampista del Liverpool, Vladimir Smicer.

14.36: A presenziare a questo sorteggio ci sarà l’ex portiere turco, ora divenuto allenatore, Volkan Demirel.

14.31: Ha inizio la cerimonia con la presentazione della competizione e la celebrazione della vittoria della Roma nel corso dell’ultima (e anche prima in assoluto) edizione della Conference League.

Giornata di sorteggi di gironi per Europa League, ma soprattutto per quel che ci riguarda, di Conference League. La Fiorentina non sarà testa di serie, ma è stata inserita nella seconda fascia, anche perché da cinque anni era assente dalle competizioni europee.