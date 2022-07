Confermata la nostra indiscrezione sull’arrivo di Gollini. Sarà prestito oneroso con diritto di riscatto: ecco le cifre

Come avevamo raccontato nel pomeriggio, Pierluigi Gollini sarà il nuovo portiere della Fiorentina. La conferma arriva da Sky Sport, che racconta come la società viola abbia raggiunto l’accordo con l’Atalanta per un prestito oneroso con diritto di riscatto.

La cifra dell’operazione è di circa 8.5 milioni di euro: prestito a 500mila euro con riscatto fissato a 8.