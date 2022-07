Gollini pronto a difendere la porta della Fiorentina. Il calciatore si prepara a volare da Italiano: i dettagli

La Fiorentina sembra aver sciolto le riserve sul futuro della porta. Dragowski non è stato convocato per il ritiro, e lascerà Firenze. Ora sembra proprio essere Pierluigi Gollini il portiere in arrivo in viola, pronto a far coppia con Terracciano e giocarsi il posto. Il ragazzo bolognese è cresciuto nelle giovanili viola, per poi passare al Manchester United a 17 anni.

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, il classe ’95 in forza all’Atalanta arriverà a Firenze in prestito con diritto di riscatto. La trattativa è pressoché chiusa, il calciatore è convinto della destinazione e vuole mettersi in gioco in una piazza importante dopo il poco spazio al Tottenham. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, Gollini è pronto a riabbracciare il viola. (Si ringrazia Mattia Sorbetti per la preziosa collaborazione).