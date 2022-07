Confermata l’indiscrezione di FN: Frison lascia la Fiorentina. Ecco la sua nuova destinazione

Tra i convocati della Fiorentina per Moena non c’era Filippo Frison e, come vi aveva anticipato FiorentinaNews.com, questo perché il difensore classe 2002 non sarebbe rimasto a Firenze. Per lui è pronta una nuova esperienza, col Fiorenzuola in Lega Pro. Ecco il comunicato della società emiliana:

“U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive di Filippo Frison a titolo temporaneo per la stagione 2022/2023 di Serie C. Nato a Bassano del Grappa e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina a partire dal 2017, il difensore centrale classe 2002 ha disputato 52 presenze in Primavera 1, 7 in Coppa Italia Primavera ed 1 in Supercoppa Primavera, distinguendosi per rendimento.

Nella scorsa stagione Frison si era allenato in diverse occasioni con la prima squadra viola sotto gli ordini di Mister Italiano, venendo convocato per 3 sfide di Serie A ma senza esordire.