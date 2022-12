Confermato l’interesse del Bologna per un giocatore della Fiorentina: ecco chi stava osservando ieri Di Vaio

Come riportato ieri, al Franchi per assistere all’amichevole tra Fiorentina e Always Ready era presente il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio. Come facilmente immaginabile, la visita era legata a motivi di mercato. Nello specifico, conferma Gianluca Di Marzio, Di Vaio voleva visionare dal vivo Aleksa Terzic.

Il Bologna vorrebbe puntare sul serbo per rinforzare la difesa, anche se non si tratta di una trattativa semplice. Se è vero che Terzic non è titolare, infatti, è vero anche che rappresenta la prima riserva di Biraghi e che Italiano lo ha spesso utilizzato anche come soluzione sulla fascia destra. In altre parole, la Fiorentina non lo lascerà partire facilmente considerando che poi dovrebbe trovare un suo sostituto.