Conferme, arrivi e partenze: il mercato della Fiorentina in attacco

In attesa che il calciomercato apra ufficialmente i battenti tra quindici giorni, andiamo ad analizzare qual è la situazione dei giocatori della Fiorentina reparto per reparto. I sicuri partenti, quelli probabili, le conferme indiscusse e poi i possibili nuovi acquisti in base ai nomi usciti nelle scorse settimane.

In attacco tanto dipenderà da Federico Chiesa: se dovesse rimanere, il reparto potrebbe anche ritenersi completo e comunque la Fiorentina farebbe fatica a investire grosse somme per un centravanti di spessore. Discorso diverso se dalla sua cessione arrivasse un bel pacco di milioni, con i quali Pradè potrebbe davvero puntare in alto: Belotti il nome sempre attuale, Piatek da seguire, Milik l’ultima suggestione. E’ indubbio che se la Fiorentina vuole alzare l’asticella, deve provare a prendere uno di questi profili. E probabilmente solo se arrivasse davvero un bomber del genere, Vlahovic verrebbe mandato in prestito altrove. In caso contrario il serbo rimarrà insieme a Cutrone, per una coppia che Iachini gestirebbe attraverso una sorta di staffetta durante il campionato.

Fuori dubbio la permanenza di Ribery, che continuerà a deliziarci con la sua classe cristallina oltre a rappresentare un punto di riferimento per tutto il gruppo. E chissà che non possa influenzare anche qualche scelta dell’allenatore… Ovviamente confermato Kouame, che grazie al prolungamento del campionato causa covid ha ritrovato il campo già nella scorsa stagione. Corsa e velocità per lui che potrebbe rivelarsi davvero una grossa risorsa. E infine Sottil, ad oggi un bell’interrogativo. Quando chiamato in causa non si è mai dimostrato all’altezza e, vista anche la folta concorrenza, la soluzione migliore per lui sarebbe un prestito in una piazza che gli dia più spazio.