Conferme, arrivi e partenze: il mercato della Fiorentina in difesa

In attesa che il calciomercato apra ufficialmente i battenti tra quindici giorni, andiamo ad analizzare qual è la situazione dei giocatori della Fiorentina reparto per reparto. I sicuri partenti, quelli probabili, le conferme indiscusse e poi i possibili nuovi acquisti in base ai nomi usciti nelle scorse settimane.

Partiamo dal reparto difensivo, nel quale includiamo anche i portieri. Come scritto nei giorni scorsi, l’intenzione di base della Fiorentina è quella di non toccare questo reparto, quantomeno per ciò che riguarda Terracciano e Dragowski. I due formano una coppia affidabile, che Commisso vorrebbe mantenere. Gli unici dubbi, semmai, si potrebbero avere sul polacco che però lascerebbe Firenze solo in due casi: che sia lui a chiederlo o che arrivi un’offerta di almeno 15/20 milioni da una squadra intrigante. In caso di partenza, la Fiorentina potrebbe provare il colpo grosso: Sirigu e Cragno sarebbero i principali indiziati, mentre è da escludere l’ipotesi Lafont in quanto il francese ha ancora un anno di prestito col Nantes. Per quanto riguarda i baby, andrà a farsi le ossa altrove uno tra Brancolini e Chiorra, mentre tornerà Cerofolini nel ruolo di terzo portiere in prima squadra.

Capitolo difensori: non dovrebbero esserci dubbi sulla permanenza di Caceres, Venuti, Lirola, Igor e Ceccherini, con quest’ultimo che al massimo potrebbero rientrare in qualche scambio. Per quanto riguarda Dalbert, rimarrà un altro anno in viola nell’ottica di un accordo con l’Inter che prevede parallelamente la permanenza di Biraghi a Milano. Difficile pensare a un ritorno di Ranieri, che avrebbe poco spazio e preferisce dunque rimanere in Serie B a giocare. Sulla via di partenza invece Terzic, che Pradè vorrebbe cedere insieme a qualche milione alla Stella Rossa per aggiudicarsi un altro esterno, Zelijko Gavric. Più complesse invece le situazioni di Pezzella e Milenkovic. Il primo, durante l’anno, è stato molto vicino all’accordo col Napoli ma poi la situazione è cambiata. Con la conferma di Iachini, dovrebbe rimanere, rinnovare il contratto e continuare a essere il capitano della squadra. Anche perché il rischio è che invece parta Milenkovic, non tanto per volontà della Fiorentina quanto del suo procuratore Ramadani. La possibile presenza di accordi presi prima dell’arrivo di Commisso potrebbe portare il serbo, autore di una stagione strepitosa, lontano dall’Arno. Ecco dunque che la Fiorentina dovrebbe sostituirlo, e comunque Pradè cercherà dei rinforzi in difesa in ogni caso. Sempre viva l’ipotesi Criscito, anche se non sembra convincere a pieno la dirigenza viola soprattutto dopo il no ricevuto lo scorso mercato.