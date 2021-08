Conferme d’addio

Anche Vincenzo Italiano sembra aver bocciato Tofol Montiel. Il giovane trequartista spagnolo classe 2000 era stato convocato per l’amichevole di ieri contro l’Espanyol, ma è rimasto in panchina per 90 minuti rigori compresi. Oggi contro il Montevarchi, il suo nome non era nella lista di giocatori scelti dall’allenatore per l’ultimo test prima degli impegni ufficiali. E così il destino del maiorchino sarà lontano da Firenze. Di nuovo. Dopo il suo breve prestito al Vitória Setúbal in Portogallo, adesso la società viola dovrà decidere se cederlo ancora in prestito o a titolo definitivo. Il suo contratto scade tra due anni. Nemmeno l’ennesimo cambio sulla panchina della Fiorentina con l’arrivo di Italiano sembra aver portato fortuna a Montiel.