Confronto in agenda con Corsi: Viti è il nome grosso se Milenkovic se ne va. Ma c’è bisogno di Zurkowski

Gli affari sulla Fi-Pi-Li in doppia direzione Firenze-Empoli potrebbero non fermarsi a quelli della passata stagione ma arricchirsi di nuovi episodi: alla Fiorentina piacciono diversi giocatori azzurri e in particolare il centrale Mattia Viti, che secondo il Corriere dello Sport potrebbe essere il candidato ideale in caso di partenza di Milenkovic. Classe 2002, in forza anche all’Under 21 e reduce dalla prima vera stagione in Serie A da (quasi sempre) titolare. Sul piatto anche Parisi e Bajrami mentre il giocatore che potrebbe ri-fare il percorso inverso è Zurkowski: è saltato il riscatto empolese ma i discorsi non sono chiusi. Per questo ci sarà anche più di un incontro con il presidente Corsi, per parlare ancora del polacco e magari di un affare che potrebbe vederlo inserito in uno scambio allargato.