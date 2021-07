“Conosco Gattuso, non è come viene descritto. Italiano è un valore aggiunto per la Fiorentina”

L’ex attaccante della Fiorentina Ezio Sella, in viola per tre stagioni tra il 1077 e il 1980, durante un collegamento per Radio Sportiva ha voluto commentare il prematuro divorzio tra il club viola e Gennaro Gattuso. Queste le sue parole: ”

Non conosco personalmente la vicenda ma conosco Rino e so che persona è realmente: sul fatto che sia una persona seria ci metto la mano sul fuoco. Adesso però, per il bene della Fiorentina, penso solo bene di Vincenzo Italiano. E’ un allenatore molto preparato, un tecnico che negli ultimi anni ha dato dimostrazione di saper lavorare anche in situazioni difficoltose. Dopo le ultime stagioni del club, credo che averlo in panchina sarà un vero e proprio valore aggiunto”.