Contatti Barone-Ramadani. Il Tottenham c’è su Milenkovic e resta valida la pista Juventus. La Fiorentina preferirebbe…

La Fiorentina si trova alle prese con un caso delicato che è quello relativo al difensore Nikola Milenkovic.

Su di lui, La Nazione scrive il club viola deve trovare un punto di incontro tra le speranze di incasso e le offerte del mercato. Il Tottenham resta vigile per valutare quando e come inserirsi, in attesa di capire se il Manchester City sarà disposto davvero a pagare 185 milioni di euro per Kane. In Italia resta sempre valida la pista Juventus, anche se per motivi ovvi il club viola preferirebbe cedere il giocatore all’estero.

Importante sarà il ruolo rivestito dal manager del serbo. Per questo nei giorni scorsi ci sono stati contatti fra il direttore generale viola, Joe Barone, e l’agente Fali Ramadani, che gestisce Milenkovic.

Minima comunque la possibilità che Milenkovic resti a Firenze senza aver rinnovato il contratto.