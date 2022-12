Contatti concreti tra Liverpool e Fiorentina, ma se ne riparlerà a giugno. Amrabat vuole finire la stagione a Firenze

Sulla vicenda relativa a Sofyan Amrabat si è più volte soffermato Sky Sport Germania, che aveva parlato dell’interesse concreto da parte del Liverpool. Nelle ultime ore l’emittente tedesca ha confermato che ci sono stati dei contatti effettivi tra il club inglese e la Fiorentina, e non è escluso che in futuro ce ne siano altri.

Un futuro lontano, però, perché l’ipotesi di una partenza a gennaio non è contemplata da nessuno. Né dalla Fiorentina, che di Amrabat ha bisogno nel proprio scacchiere, né dal giocatore, che sta bene a Firenze e ha voglia di finire il campionato in maglia viola per effettuare un eventuale upgrade nella prossima stagione.