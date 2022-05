Contatti in corso per un ulteriore prolungamento di Milenkovic con la Fiorentina: i dettagli

Come riportato da tuttomercatoweb.com, la Fiorentina avrebbe avviato i contatti con l’agente di Nikola Milenkovic per un ulteriore rinnovo del proprio contratto con la società viola. In ballo un nuovo accordo fino al 2024, con il prolungamento che sarebbe dunque di un altro anno.

In caso di mancato accordo, però, la società viola avrebbe intenzione di cedere il suo centrale serbo per evitare di perderlo a parametro zero a giugno 2023. L’Europa fa gola a Milenkovic, che potrebbe vivere un anno da protagonista con la maglia viola.