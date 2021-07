Contatti tra Fiorentina e Bologna per Hickey: i dettagli

Non solo terzino destro (LEGGI QUI): la Fiorentina è al lavoro anche per rinforzare la fascia sinistra. Secondo quanto riportato da La Nazione, nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti tra la dirigenza viola e il Bologna per Aaron Hickey. Lo scozzese classe 2002 ha giocato soltanto dodici partite in stagione agli ordini di Mihajlovic, frenato da qualche guaio fisico di troppo, riuscendo lo stesso a mettere in mostra tutto il suo potenziale.

Sul ragazzo ci sarebbe anche l’interesse del Celtic, che vorrebbe riportarlo in patria dopo appena una stagione. Il Bologna vorrebbe tenerlo, ma di fronte ad un offerta da almeno cinque milioni di euro potrebbe farlo partire.