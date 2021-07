La Fiorentina si è innamorata di un giocatore della nazionale colombiana. “E la trattativa è in fase avanzata”

La Fiorentina si è innamorata, calcisticamente parlando, e la trattativa è in fase avanzata, del giocatore del Genk e della nazionale colombiana, eliminata durante la notte dalla Copa America, Daniel Muñoz Mejía.

A rivelarlo è l’emittente Blu Radio in Colombia. E’ un terzino destro del ’96 (25 anni compiuti a maggio) il cui cartellino è di proprietà per l’80% proprio dei belgi del Genk, mentre per il 20% è ancora dell’Atletico Nacional, squadra dalla quale era stato acquistato nell’estate del 2020.

Facile presumere che dietro questo giocatore vi sia lo zampino di Nicolas Burdisso, nominato ufficialmente ieri come Direttore Tecnico della Fiorentina.