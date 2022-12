Contatto Commisso-Amrabat. I complimenti del presidente al marocchino, un rapporto privilegiato e di stima

Sofyan Amrabat incanta tutti al Mondiale in Qatar e di fronte alle tante chiamate ricevute dal procuratore la Fiorentina prepara le contromosse. La prima come riporta La Nazione è una chiamata di Commisso, che si è messo in contatto col marocchino da New York facendogli i complimenti e manifestandogli l’orgoglio per poter ammirare un rappresentante della Fiorentina ad un livello top al Mondiale.

Un rapporto privilegiato quello tra Commisso ed Amrabat: il presidente si innamorò del giocatore classe ’96 osservandolo nella sfida tra Verona e Fiorentina scegliendo di autoregalarselo per 20 milioni. Un rapporto di stima che ha resistito anche nei momenti più complicati, figuriamoci ora.

Una telefonata simbolica ma anche pratica, la stima del del proprietario è un benefit non da poco per Amrabat, anche se il calciatore deve tenere conto dell’evoluzione della sua carriera. Il centrocampista è un arrivo frutto della volontà del presidente viola. Questo lo differenzia tra i ‘partenti eccellenti’ Chiesa e Vlahovic. Commisso si è preso una responsabilità tecnica ed economica, metterlo in discussione sarebbe doppiamente controproducente.