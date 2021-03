Contatto diretto con un positivo al covid-19: Fonseca perde un giocatore per la sfida con la Fiorentina

Novità in casa Roma in vista della partita di questa sera contro la Fiorentina. Come riporta Sky Sport, infatti, il difensore Juan Jesus è stato isolato dal gruppo squadra ed è tornato nella Capitale dopo che era regolarmente partito per la trasferta in Toscana.

Il motivo è che Juan Jesus è stato a contatto diretto con un positivo al covid-19. Il club si è messo subito in contatto con le autorità sanitarie competenti e nei prossimi giorni continuerà a monitorare il gruppo squadra come sempre, seguendo i controlli frequenti e i rigidi protocolli interni.