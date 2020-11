Contatto Ribery-Osorio non da rigore, La Penna valuta in modo corretto l’unico episodio dubbio di una partita noiosa

Parma – Fiorentina gara della 7a Giornata di Serie A è stata diretta da Federico La Penna di Roma coadiuvato dagli assistenti Paganessi e Lombardo, in sala Var Fabbri. Primo tempo mono tematico con la Fiorentina che fa la partita, nessun episodio fino al 42′ quando Ribery entra in area avversaria ed affrontato da Osorio cade per terra, La Penna prima indica il dischetto ma subito ci ripensa e decreta simulazione e giallo per il francese che anche a nostro avviso cerca il contatto fermando la corsa, forse eccessiva l’ammonizione ma la decisione dell’arbitro ci sta. Al 45′ manca invece un cartellino giallo a Kucka per un fallo su Ribery, lo slovacco non può intervenire sulla sfera, errato non ammonire. Nella ripresa succede pochissimo dal punto di vista degli episodi arbitrali, al 68′ giusto il giallo a Pezzella per un’entrata su Venuti, cosi come a Milenkovic al 73′ falloso su Karamoh al limite dell’area. Buona la direzione del gruppo arbitrale anche se la gara non ha presentato grosse difficoltà, unico episodio di rilievo il contatto Ribery-Osorio che La Penna ha comunque gestito in maniera corretta avallato di sicuro da una review del VAR.

0 0 vote Article Rating