Conte arriva al Tottenham e chiede Vlahovic. L’offensiva in grande stile di Paratici e l’incontro coi dirigenti viola

Nuova avventura in panchina a Londra, con il Tottenham, per Antonio Conte. E il nuovo manager ha già messo in chiaro che si aspetta rinforzi per gennaio e giugno prossimo. E uno dei primissimi nomi fatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic.

Vlahovic viene considerato come il miglior erede di Harry Kane per il quale il Manchester City potrebbe farsi nuovamente sotto a suon di milioni. Il ds Paratici si sta dando da fare per battere la concorrenza per il serbo. Il recente summit londinese con Barone e Pradè fotografa quest’offensiva in grande stile.