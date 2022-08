Conte continua con l’epurazione di Lo Celso e lo manda in tribuna per l’esordio in Premier

Al via la Premier League in questo week end e in campo da poco c’è il Tottenham di Antonio Conte: il tecnico italiano non ha alcuna intenzione di puntare su Giovani Lo Celso, tanto che l’argentino non ha praticamente mai preso parte al pre campionato degli Spurs. E proseguendo su questa linea l’ex tecnico di Juve e Inter l’ha mandato in tribuna anche per l’esordio con il Southampton, in attesa degli sviluppi di mercato. La Fiorentina continua a pensare all’argentino ma ad oggi, mancando ancora una ventina di giorni a fine mercato, è chiaro che il club inglese speri di monetizzare, senza considerare prestiti. Allo stesso tempo il club viola avrebbe una certa fretta di inserire un giocatore importante in quella zona ma tale urgenza non sembra andare di pari passo con le tempistiche del mercato.