Conte: “Contro la Fiorentina? Mi è piaciuta la partita, mi sono divertito e ho goduto”

L’Allenatore dell’Inter, Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa parlando anche della sfida contro la Fiorentina: “A me la partita è piaciuta molto e da allenatore mi sono gustato la partita, sotto tutti i punti di vista”.

E ha aggiunto: “Dal punto di vista offensivo abbiamo creato occasioni e giocato un bel calcio, anche aggressivo in fase di non possesso. Quando abbiamo preso gol alcune volte ci siamo fatti trovare non equilibrati ma questo non dipende né dai difensori centrali né dai centrocampisti. A me è piaciuta la partita, mi sono divertito e ho goduto dello spettacolo.