Conte e la frenata sugli stadi: “In questo momento la presenza delle persone negli impianti è inopportuna”

Tra chi prova a riaprire progressivamente e chi farà dei tentativi a brevissimo, è arrivata una decisa frenata da parte del Premier Giuseppe Conte, presente alla festa de Il Fatto Quotidiano: “Per quanto mi riguarda la presenza allo stadio, così come a manifestazioni in cui l’assembramento è inevitabile, come all’ingresso e all’uscita, non è opportuna”. Il riferimento è alla riapertura integrale degli impianti, diverso il discorso invece per i test con poche persone, a cui sta lavorando la politica del calcio.

