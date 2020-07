Conte: “Incredibile che la Fiorentina si sia ritrovata in zona retrocessione con una rosa del genere”

A Inter TV ha parlato in vista della partita di domani tra Inter e Fiorentina l’allenatore dei nerazzurri Antonio Conte, che ha parlato anche della squadra di Beppe Iachini. Queste le sue parole: “La Fiorentina si è ritrovata in una zona di classifica a mio avviso in maniera incredibile. Hanno una rosa ottima ed è una buonissima squadra. Iachini è un ottimo allenatore. I viola saranno tranquilli però quando incontri una squadra come l’Inter hai uno stimolo in più. Farò qualche cambio a livello di 11 titolare perchè ho visto alcuni giocatori molto provati”.

