Conte: “La Fiorentina ha operato molto bene sul mercato, Iachini è preparato”

Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina: “Sicuramente affrontiamo una squadra secondo me forte e che ha operato molto bene sul mercato. Hanno confermato un allenatore molto preparato, perciò sarà una gara che richiede grande attenzione. Le incomprensioni del passato? Io sinceramente non parlerei di incomprensioni. Ci sono stati confronti, vedute a volte diverse. In tutte le buone famiglie è giusto che ognuno esponga le proprie ragioni. Sono stati confronti onesti e leali con chi lavora per il club, ripeto: c’è grande serenità e voglia di continuare a lavorare insieme ai calciatori. Siamo pronti per iniziare una nuova stagione, sapendo che sarà molto difficile. Abbiamo lavorato molto bene. Sono molto soddisfatto dell’attitudine, della voglia che hanno messo in campo i miei giocatori. Abbiamo voglia di iniziare questo campionato e la nostra ambizione sarà quella di confermare la credibilità guadagnata lo scorso anno, sia in Italia che in Europa. Ci dobbiamo confermare e cercare di fare sempre del nostro meglio. Nessuna squadra ha l’obbligo di vittoria, nessuno potrebbe averne la certezza. Squadre come l’Inter hanno l’obbligo di essere protagoniste. Fare un’annata per lottare sino all’ultimo. Alla fine la dea bendata ti porta a vincere o a perdere”.

0 0 vote Article Rating