Conte: “La Fiorentina non sta esprimendo il suo reale valore. Eriksen domani da regista? Mi aspetto grandi risposte da lui”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte parla così ai microfoni di Rai Sport alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, che vale il pass d’accesso ai quarti di Coppa Italia: “E’ un trofeo, sicuramente conta per noi tutti. Anche la Fiorentina avrà la stessa idea ed è una ottima squadra, anche se in campionato non sta esprimendo il suo reale valore, un ostacolo arduo che dobbiamo essere bravi a superare. Dopo questo penseremo al campionato dove affronteremo una delle squadre più forti”.

Il tecnico salentino ha continuato poi su Eriksen: “Ci sono momenti favorevoli e meno in stagione per un calciatore, bisogna avere carattere per uscirne alla grande: abbiamo avuto modo e tempo di lavorare nel nuovo ruolo, quello di play, quello che riveste Brozovic: mi aspetto delle grandi risposte da lui domani”.