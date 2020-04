Conte: “Misure restrittive prorogate fino al 3 maggio. Dal 14 aprile riapriranno le prime attività”

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, ha parlato in conferenza stampa per annunciare le nuove misure del Governo. Queste le parole del Premier: “Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio. Una scelta di cui mi prendo tutta la responsabilità politica. Il comitato tecnico-scientifico ci hanno confermato che la curva dei contagi è in fase decrescente e ora non possiamo vanificare gli sforzi già compiuti. Sarebbe una grande frustrazione per tutti. Dobbiamo mantenere la soglia dell’attenzione alta in questi giorni di festa. L’obiettivo di ritornare alla normalità dipende solo da noi. Non siamo ancora in condizione di ripartire a pieno regime ma dal 14 aprile riapriranno cartolibrerie, librerie e negozi per neonati. L’appello per i responsabili dei vari luoghi di lavoro di predisporsi già ora per la sanificazione degli ambienti per ripartire subito appena possibile”.

“L’Italia non ha bisogno del MES. Stiamo partecipando a questa discussione, ma vogliamo che sia applicato con nuove regolamentazioni e non con quelle vecchie. Il MES non è nato ieri ma esiste già da anni. Questo governo non lavora con l’oscurità delle tenebre”.