Conte non ci sta: “Calendario folle e fatto per mettere in difficoltà l’Inter. Prendiamo sempre gli schiaffi”

Nella prossima partita di campionato la Fiorentina sarà impegnato a San Siro contro l’Inter, reduce dal pareggio per 2-2 contro la Roma. Il tecnico dei nerazzurri, nel post-partita di ieri, si è lamentato per il trattamento riservato alla sua squadra: “Passa inosservato il nostro calendario, che è folle e fatto per metterci in difficoltà. Le altre hanno sempre usufruito di un giorno di riposo e noi abbiamo giocato sempre alle 21.45 e queste cose le paghi alla lunga. C’è già un’anomalia strana: andate a vedere nell’ultimo turno di campionato cosa accade. La squadra ora deve tornare alle quattro di notte, fare defaticante poi e preparare subito l’altra partita. Calendario fatto di compromessi? Sì, ma sempre l’Inter prende gli schiaffi, guarda caso. Se c’è da dare uno schiaffo, lo si dà all’Inter”.

0 0 vote Article Rating