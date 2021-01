Conte recupera un fedelissimo in vista della Fiorentina. Tour de force con una pedina in più in difesa

Prossimo avversario della Fiorentina sarà l’Inter, di nuovo di venerdì sera. La data della gara ha creato alcune polemiche, visto che l’allenatore nerazzurro avrebbe preferito sposare il match al giorno successivo. Questo perchè la squadra di Conte giocherà tre partite in una settimana: martedì sera affronterà la Juventus per la gara d’andata della simi finale di Coppa Italia. Il ritorno è previsto per la settimana successiva, e nel mezzo ecco la sfida contro Ribery e compagni.

Impegni ravvicinati per i nerazzurri, che però recuperano una pedina importante in difesa. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 nel consueto aggiornamento pomeridiano, ritroveranno Danilo D’Ambrosio (passato nelle giovanili gigliate), che ha recuperato infatti dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diverso tempo. Il fedelissimo di Conte potrà far rifiatare qualche compagno in vista dei molteplici impegni.