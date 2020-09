Conte sorride per il nuovo acquisto: dal 1’ già contro la Fiorentina?

L’esordio di Arturo Vidal con la maglia dell’Inter potrebbe arrivare già nell’anticipo di sabato sera contro la Fiorentina. Il centrocampista cileno ha firmato quest’oggi il contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 2022, dopodiché è sceso in campo per allenarsi agli ordini di Antonio Conte. Che, come si evince dalle foto della seduta di oggi, è soddisfatto per l’arrivo del suo pupillo, già allenato ai tempi della Juventus. E medita di schierarlo in campo fin dalla partita di San Siro, come mezzala sinistra del suo canonico 3-5-2.

La Fiorentina, dal canto suo, potrà contare sul nuovo acquisto Amrabat, assente per squalifica contro il Torino e pronto per dimostrare il proprio valore alla Scala del calcio.