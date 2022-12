Conte torna a sognare Amrabat: “Con lui in mezzo non passa nessuno”. Il Tottenham vuole riprovarci con la Fiorentina

E dire che nel gennaio scorso, un anno scarso fa, il passaggio di Amrabat al Tottenham era quasi cosa fatta, prima che la Fiorentina decidesse di dare via Pulgar. Avrebbe voluto dire quasi certamente rinunciare all’investimento fatto nel 2020 e probabilmente perderlo anche rischiare di comprometterne la rivalutazione. Si parlava di prestito ma è chiaro che se il marocchino fosse volato a suo tempo a Londra, sarebbe stato difficile convincerlo poi a rilanciarsi a Firenze. Scelta azzeccata, giusto dare a Cesare quel che è di Cesare.

L’apprezzamento da parte di Antonio Conte però è rimasto intatto e il tecnico italiano vorrebbe portarlo a maggior ragione agli Spurs ora che il marocchino si è messo in luce in Qatar. Calciomercato.com ricostruisce un po’ quello che è stato il messaggio dell’allenatore al suo ds Paratici: “Con questo in mezzo al campo non passa nessuno”. Il Tottenham vorrebbe riprovarci già a gennaio 2023 ma secondo il portale, dopo un Mondiale così, per strappare Amrabat alla Fiorentina servirebbe un’offerta folle, superiore ai 30 milioni di euro.