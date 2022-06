Contestazioni contro la proprietà? Allora il presidente dello United porta i tifosi al pub

Una pinta di birra e qualche parola sincera a volte possono bastare. Quando nel calcio le cose non vanno, spesso il dito punta verso la società. Un po’ come sta accadendo nelle ultime settimane anche a Firenze, soprattutto dopo il mancato riscatto di Torreira da parte della Fiorentina. In Inghilterra, hanno trovato una “soluzione” curiosa alle contestazioni.

Un piccolo gruppo di tifosi delusi dalla proprietà del Manchester United si è diretto verso la casa dell’amministratore delegato del club Richard Arnold. La risposta del CEO c’è stata ed è apparsa alquanto inusuale. I tifosi hanno ricavato più di quanto si aspettassero, dato che la protesta si è trasformata in un incontro improvvisato al pub, tutto a spese di Mr. Arnold ovviamente. Nel corso del ‘vertice’ improvvisato, il proprietario del Manchester United e i tifosi inglesi hanno discusso di numerosi argomenti. Un modo simpatico e pacifico per cercare di tranquillizzare i più scettici e quelli più infuriati. Si può dire “Commisso, prendi esempio” ?