Conti: “Consiglio a Vlahovic di giocare sempre col sorriso sulle labbra. Quarta gritoso, come dovrebbero esserlo anche molti dei suoi compagni…”

Il presentatore televisivo Carlo Conti al Brivido Sportivo ha rilasciato una lunga intervista: “Consiglio a Vlahovic? “Giocare sempre col sorriso sulle labbra perché fa un mestiere fantastico che gli consente di giocare lavorando, per tanto deve sorridere alla vita. Ha tutte le possibilità di diventare un grande campione: Dusan resti con i piedi per terra e noi evitiamo di caricarlo di troppe aspettative. Quarta è stato un bell’acquisto. Lo vedo sempre grintoso come dovrebbero esserlo anche molti dei suoi compagni”.