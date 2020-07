Conti: “Famiglia Ribery ha subito un atto di violenza che non si cancella in un attimo. Un errore prendere decisione a caldo, pensi al bene che gli ha voluto la città”

Il conduttore televisivo e tifoso della Fiorentina, Carlo Conti, su La Gazzetta dello Sport, è intervenuto commentando la vicenda che ha colpito Ribery: “Capisco lo stato d’animo di Franck. Capisco che dopo il furto nella sua abitazione sia impaurito. Per se stesso e, soprattutto, per la moglie e i suoi figli. La famiglia Ribery ha subito un atto di violenza. Che non si cancella in un attimo. Non puoi vivere felice se non ti senti al sicuro quando ti chiudi alle spalle la porta di casa. Questo vale per il fuoriclasse francese e per qualsiasi altra persona…Suggerisco di non prendere nessuna decisione a caldo. Faccia passare un po’ di tempo. Prenda atto che la città gli ha voluto bene fin dal primo giorno in cui è arrivato”.

