Conti: “In casa con le big abbiamo sempre fatto bene, basta l’1-0. Mi sbilancio: segna Cabral”

Intervistato a La Nazione, il noto conduttore e tifoso della Fiorentina Carlo Conti scherza sul collega interista Amadeus, in vista della partita di domani sera tra viola e nerazzurri al Franchi: “Se poi risentite Ama ditegli questo: nel caso la ’mia’ Fiorentina dovesse battere la ’sua’ Inter, troverò il modo di fargliela pesare, altro che…”.

E ancora: “Bisogna essere obiettivi, l’Inter è forte, noi stiamo facendo così e così, ma in casa con le grandi abbiamo fatto prestazioni tutto sommato buone. Quindi sarà dura, ma proviamoci dai, a sgambettare l’Inter e Amadeus. Può bastare l’1-0 anche perché questa Fiorentina proprio non fa gol, lo so bene. Comunque mi sbilancio: segna Cabral”.