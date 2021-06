Conti vede Firenze

Barone e Pradè stanno lavorando anche a obiettivi del nostro campionato per rafforzare la Fiorentina. Tra i giocatori valutati ci sono anche delle ’vecchie conoscenze’ come Andrea Conti, che in inverno sembrava sul punto di trasferirsi dal Milan in viola, salvo poi fermarsi a Parma. Tutto questo mentre a Firenze, via Napoli, arrivava Malcuit, una sorta di meteora dopo il cambio di allenatore.

Conti, che Gattuso conosce, potrebbe essere un’alternativa sulla corsia di destra e arriverebbe in prestito. Su di lui c’è anche il Genoa. A riportare questa notizia è La Nazione.