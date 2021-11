Continua il diverbio del tifo viola sulla trasferta a Torino: “ACCVC ci sarà. Rispettiamo le scelte altrui ma anche noi pretendiamo rispetto”

Continua il diverbio tra le associazioni del tifo fiorentino dopo le dichiarazioni del presidente dell’ACCVC Filippo Pucci a Radio Bruno. Poco fa un comunicato è stato pubblicato sul sito del centro di coordinamento dei viola club per ribadire la loro presenza nella trasferta di Torino per Juventus-Fiorentina. Questo quanto si legge nella nota:

“L’Associazione Centro Coordinamento Viola Club accoglie con stupore le dichiarazioni della neo costituita Associazione Valdarno e di ATF. La questione della trasferta a Torino, come ha ribadito il nostro Presidente Filippo Pucci a Radio Bruno, evidenzia una legittima libertà di scelta della tifoseria Viola: ATF giudica grave l’iscrizione al sito che gestisce i biglietti della partita, ACCVC ritiene che, nonostante l’ennesima iscrizione inutile, è più importante esserci e sostenere la squadra. Non ci sono critiche di lesa maestà né giudizi liquidatori. Ognuno la pensa come crede e, certamente, non può imporre le proprie decisioni. Ci pare che i toni siano andati sopra le righe ma non vogliamo fare polemica: il tutto, ci auguriamo, sia il frutto di un fraintendimento su cose che il nostro Presidente non ha detto e pertanto non vere. Noi saremo a Torino e lo faremo, come sempre, con orgoglio e passione. Rispettiamo la decisione di chi non vuole venire ma pretendiamo lo stesso rispetto. L’unità è e rimane la nostra volontà e non intendiamo infrangerla in alcun modo. Ci auguriamo la stessa cosa da parte di tutti. FORZA VIOLA!”