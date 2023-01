Continua il pressing del Bologna per Terzic, ma la Fiorentina non lo vuole cedere

Come riporta il Corriere dello Sport, il Bologna continua a monitorare Aleksa Terzic. Il terzino sinistro della Fiorentina ha capito che in rossoblù potrebbe trovare molto più spazio di quello che sta trovando a Firenze, ma la società viola non sarebbe propensa alla cessione, visto che è l’unica alternativa al capitano viola Biraghi.

Adesso c’è da capire come vorrà muoversi il club viola: se accontentare il ragazzo oppure tenerlo fino a giugno, magari concedendogli più spazio in campo.