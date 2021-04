Continua il sogno europeo della Roma. Dzeko risponde a Brobbey e porta i suoi in semifinale di Europa League

Dopo la vittoria all’Amsterdam Arena per 2 a 1 nella gara d’andata, la Roma riceve all’Olimpico l’Ajax, chiamato a ribaltare il risultato di una settimana fa. Partita non facile per i capitolini che passano in svantaggio ad inizio ripresa. Per l’Ajax a segno il giovane Brobbey. Raddoppio olandese negato dal VAR per un fallo ravvisato ai danni di Mkhitaryan. Al 72′ poi ci pensa Dzeko a pareggiare i conti con la solita zampata vincente che vale l’1 a 1 finale. Grazie al vantaggio della gara d’andata la Roma di Fonseca approda così in semifinale d’Europa League. Prossimo avversario il Manchester United, vincente 2 a 0 contro il Granada (4 a 0 nel doppio confronto). L’altra semifinale vedrà Arsenal e Villareal una di fronte all’altra.