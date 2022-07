Continua il via-vai della Fiorentina Femminile: adesso è il turno di Mascarello a partire

Continua il mercato di “trasformazione” della Fiorentina Femminile. Dopo i diversi arrivi, anche nel reparto di mediana (l’ultimo con la Mijatovic dalla Roma), è il momento di una cessione illustre. Quella di Marta Mascarello, centrocampista classe 1998, che lascia i colori viola per trasferirsi al Milan. La giocatrice era arrivata a Firenze nel 2019 ed era legata alla società viola fino al 2023.

Qualche giorno fa la stessa calciatrice si era espressa in maniera nemmeno troppo critica sui social. “Porto tutto con me” era la descrizione di un post su Instagram insieme ad una carrellata di immagini che la raffiguravano nella sua avventura in viola. Nella passata stagione, Mascarello era rientrata in campo dopo la lesione al crociato, riuscendo comunque ad aiutare la squadra in quell’obiettivo salvezza che purtroppo si era prefigurato. Adesso l’ex calciatrice di Panico lascia per ritrovare quelle che da sue compagne saranno presto sue avversarie (in campo).