Continua la caccia al nuovo allenatore viola. De Zerbi: “Non ci dormo la notte per il Sassuolo e per capire cosa devo fare. A volte ho scelto di pancia ma stavolta è più complesso”

La Fiorentina prosegue con la sua ricerca per il prossimo allenatore. Tra i candidati principali ci sono sempre i nomi del tecnico del Napoli Rino Gattuso e quello del Sassuolo Roberto De Zerbi. Quest’ultimo ha parlato a proposito del suo futuro dopo la gara vinta dai neroverdi contro la Sampdoria: “Io metto avanti a tutto i rapporti, non la classifica. Quello che l’ambiente mi ha dato, la società mi ha dato. Far meglio di quello che stiamo facendo quest’anno è complicato, ma vi assicuro che la scelta non è da fare in base alla posizione finale. Non ci dormo la notte per il Sassuolo, per capire cosa devo fare. A volte ho scelto di pancia, questo invece è un discorso un po’ più complesso”.