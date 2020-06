Continua la crisi di Rasmussen: altra giornata piena di errori col suo AUE

Non un gran pomeriggio per Rasmussen con l’AUE in Bundesliga 2. Il difensore in prestito dalla Fiorentina ha giocato tutta la partita ma ha perso per 2-1 sul campo del St. Pauli. Per il centrale danese classe ’97 ci sono responsabilità sul secondo gol dei locali (intervento a vuoto dopo una mezza spinta di Veerman, che poi insacca facilmente), mentre a fine primo tempo interviene in maniera scomposta su Zander, causando un rigore (e beccandosi un giallo) che però Diamantakos si fa intercettare dal portiere.

0 0 vote Article Rating