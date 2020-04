Continua la querelle tra Ribery e la presentatrice francese. L’avvocato del calciatore: “Ha lasciato la Francia per evitare queste critiche maligne, eppure…”

Continua la querelle tra il campione della Fiorentina, Franck Ribery, e la presentatrice televisiva, Karine Le Marchand. Come avete potuto leggere in mattinata, il giocatore viola è stato deriso sui social network da parte del volto TV, che aveva criticato apertamente l’ex Bayern per la sua scarsa padronanza della lingua francese.

Subito Ribery ha valutato l’ipotesi di adire alle vie legali per tutelare la propria immagine. Nel corso della giornata è intervenuto l’avvocato del calciatore transalpino che sta cercando altre vie per terminare questa faccenda. “Lei stessa è un personaggio pubblico – ha affermato il legale – esposta a critiche facili e gratuite che possono prosperare sui social network, il suo comportamento è tanto più incomprensibile proprio per questo motivo. Il nostro cliente voleva lasciare la Francia, in particolare, al fine di proteggere la sua famiglia dalle critiche maligne e dagli apprezzamenti a cui era spesso soggetto”. Detto questo c’è però la possibilità di “trovare una via d’uscita su un terreno diverso da quello giudiziario. L’attuale periodo richiede gentilezza e solidarietà tra le persone, piuttosto che arrivare alla conclusione dei conflitti per via giudiziaria”.

In pratica adesso Ribery si aspetta quantomeno delle scuse pubbliche o una forma di ‘risarcimento’ che sia molto simile.