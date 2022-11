Continua la ricerca della Salernitana in difesa. Non solo Venuti, anche un ex Fiorentina

Vista una coperta già corta in difesa, con l’infortunio di Mazzocchi a complicare ulteriormente la situazione, la Salernitana prepara il suo calciomercato invernale per aggiungere materiale al reparto. E non solo sulle fasce, dove gli obiettivi sono (tra gli altri) Lorenzo Venuti e il ritorno di Luca Ranieri.

Come riporta il portale de Il Corriere dello Sport, Davide Nicola ha chiesto espressamente Federico Ceccherini, difensore ex Fiorentina, attualmente all’Hellas Verona. L’affare prevede uno scambio con Federico Bonazzoli: questo è ciò che sta frenando la Salernitana nell’accettare, ma la sua partenza non è così impossibile.