Continua l’assenza di Sottil. E contro gli Hearts…

Come riporta Radio Bruno, la Fiorentina questo pomeriggio ha svolto una seduta di scarico al Centro Sportivo Davide Astori. Unico e ancora assente Riccardo Sottil, alle prese con problemi alla schiena. L’esterno non ci sarà nemmeno contro gli Hearts giovedì in Conference.

Per la partita possibile rivedere dal primo minuto sia Nico Gonzalez che Arthur Cabral.