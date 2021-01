Continua l’avventura itinerante dell’ex Fiorentina Dalbert: terminato in anticipo il prestito al Rennes

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio alla trasmissione Calciomercato – L’originale sarebbe già finita l’avventura al Rennes dell’ex terzino della Fiorentina Dalbert, che è ancora di proprietà dell’Inter. Terminata sei mesi in anticipo la sua avventura in Francia, adesso il brasiliano è pronto per passare (sempre in prestito) al Real Valladolid in Spagna.

