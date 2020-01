Continua l’infinita trattativa per un centrocampista, ma Pradè vuole usare una strategia già usata in estate

Continua la trattativa tra Fiorentina e Sassuolo per Alfred Duncan. La richiesta della società neroverde rimane quella: 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore. L’obiettivo della Fiorentina però è quello di attendere un po’ e ripetere un’operazione simile a quella di Lirola in estate, quando il prezzo dello spagnolo calò dopo qualche settimana. Ora il tempo a disposizione non è molto, ma la società viola può contare sul fatto che il giocatore vorrebbe giocare di più e l’opzione Fiorentina sarebbe l’ideale per lui. A metà settimana si potrebbero avere novità. A riportarlo è questa mattina la Repubblica.