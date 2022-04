Continua l’infinito lavoro personalizzato di Bonaventura e Odriozola. Nastasic invece…

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, anche durante l’allenamento di questa mattina della Fiorentina Giacomo Bonaventura e Alaro Odriozola hanno continuato il lavoro differenziato al Centro Sportivo Davide Astori. I due infatti non hanno preso parte alla partitella con il resto del gruppo. Ci sono sensazioni positive più per quanto riguarda le condizioni fisiche dell’ex Real Madrid rispetto a Bonaventura, alle prese con un infortunio più fastidioso. Saranno fondamentali le prossime sedute di allenamento per capire se e chi potrà recuperare in vista della sfida di sabato contro il Venezia.

Una buona notizia riguarda la difesa, con Matjia Nastasic che è tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni dopo aver saltato la trasferta di Napoli.